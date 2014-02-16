عرض فيلم “جنة الشياطين”بنادى سينما الكابينة الخميس المقبل

يعرض نادي سينما الكابينة بالاسكندرية فيلم (جنة الشياطين)،وذلك في السابعة من مساء الخميس 20 فبراير.

الفيلم من إنتاج عام 2000 قصة وسيناريو وحوار مصطفى ذكري وإخراج أسامة فوزي، وبطولة عمرو واكد وسري النجار ومحمود حميدة ولبلبة.

وفاز الفيلم بالجوائز السبع الأهم في للدورة السادسة للمهرجان القومي للسينما المصرية ، ومنحت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر احمد عبد المعطي حجازي “جنة الشياطين”،و المأخوذ عن رواية “كونكان العوام” (الرجل الذي مات مرتين) لجورجي امادو ،جوائز احسن فيلم واحسن إخراج لاسامة فوزي واحسن ممثل لمحمود حميدة، واحسن تصوير لطارق التلمساني واحسن ممثلة دور ثاني لكارولين خليل واحسن مونتاج لخالد مرعي واحسن موسيقى تصويرية لفتحي سلامه. وبلغت قيمة مجموع جوائز الفيلم 146 آلف جنيه .