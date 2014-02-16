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أسر عشش كوبرى المرج يحتجون ضد عقود السكن المؤقتة

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قررت الأسر المتضررة من حادث انهيار كوبرى المرج، بدء اعتصام مفتوح أمام حى المطرية، وذلك ردا على إجبار حى السلام للأهالى، التوقيع على عقود استضافة مؤقتة، مقابل تمكينهم من شقق مدينة السلام، والتى أقرتها المحافظة لهم، تعويضا عن انهيار عششهم.

وأكد أحمد عبد التواب، أحد سكان العشش المتضررين، أن الحى استغل جهل أغلب السكان المتضررين بالقراءة والكتابة، وقاموا "بتبصيمهم" على إقرار يفيد أن الشقق للسكن المؤقت "استضافة" لمدة 15 يوما، تجدد بعدها لـ15 يوما أخرى، لا يجوز التجديد بعدها.

وكان الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، قد أعطى تعليمات لمسئولى التسكين بالمحافظة وحى المطرية، لتسكين الـ 8 أسر التى تضررت من الانهيار الجزئى لكوبرى المرج، وتم تحويل تلك الأسر إلى شقق صغيرة بمدينة السلام، ولم يذكر المسئولون فى تصريحاتهم أن إسكان المتضررين سيكون بشكل مؤقت، بعكس العقود التى تثبت عكس ذلك.

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