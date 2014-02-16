وزير الأوقاف: نأمل أن تساهم اللجنة الوزارية للخدمات فى حل المشكلات

أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عقب حضوره الاجتماع الأول للجنة الوزارية للخدمات برئاسة وزير الإسكان وحضور وزراء الصحة ، والتعليم ، والكهرباء ، والزراعة ، والرى ، وممثلين عن وزارات الدفاع ، والنقل ، والبيئة ، والمالية أن أعمال هذه اللجنة تصب فى صالح المواطن ، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التى تواجهه فى إطار جماعى وتعاون كامل بين جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة بكل مشروع على حدة ، والقضاء على أى آلية روتينية أو بيروقراطية فى نظام المكاتبات والمراسلات، وعرض المشكلة على طاولة النقاش واتخاذ القرار المناسب بشأنها وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية للخدمات أمل جديد فى حل المشكلات العالقة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها أنها يقع على عاتقها دور كبير فى التوعية بكثير من القضايا الوطنية التى تمس حياة المواطن المصرى ، وهو ما سيراعى فى البرامج الدعوية والإرشادية لوزارة الأوقاف.