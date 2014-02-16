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"صناع الحياة" تطلق يوما تطوعيا لمحو أمية 23 ألف شخص بـ 18 محافظة

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"صناع الحياة" تطلق يوما تطوعيا لمحو أمية 23 ألف شخص بـ 18 محافظة "صناع الحياة" تطلق يوما تطوعيا لمحو أمية 23 ألف شخص بـ 18 محافظة

أعلنت مؤسسة صناع الحياة، عن يوم تطوعى لمحو أمية 23 ألف شخص فى 18 محافظة، تحت عنوان " يوم فى حب "، بمشاركة قرابة 8 آلاف متطوع، وذلك ضمن حملة نور حياتهم المستمرة .
> وذكر بيان للمؤسسة اليوم الأحد ، أن المتطوعين استطاعوا ضمن مشروع العلم قوة النزول إلى 1547 قرية، وفتح 1609 فصول دراسية لعدد دراسين بلغ 23 ألفا و769 أميا، حيث تم تنظيم حملات جذب بالطرق على الأبواب للوصول إلى من لا يجيد القراءة والكتابة، وإجراء تعارف بين الدارسين والميسرين ( المدرسين)، مع ربط الدارسين بهدف محدد لتلك الدراسة، والاتفاق معهم على مواعيد محددة ومنتظمة لاستكمال الدراسة.
> كما تم تنظيم حملة ضمن مشروع "صحتنا" بالتزامن مع ذلك، للتوعية بمرضى الضغط والسكر، استهدفت 113 قرية فى 16 محافظة، إلى جانب إجراء قياس للسكر والضغط لــ 21 ألف حالة على مستوى المحافظات خلال اليوم، وهذا الرقم قد تخطى الأرقام المحددة فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، والتى سجلت فى معدلاتها إجراء 6 آلاف تحليل فقط.
> وأوضح البيان، أن الحملة تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وكفرالشيخ،والدقهلية،والشرقية،وبورسعيد،والمنوفية،والفيوم،وبنى سويف،والمنيا،وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وسيناء.

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