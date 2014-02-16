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الإسماعيلي ينتظر أوسو كونان

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الإسماعيلي ينتظر أوسو كونان الإسماعيلي ينتظر أوسو كونان

ينتظر النادي الإسماعيلي وصول المهاجم الإيفواري أوسو كونان لاعب للمقاصة والأهلي السابق من أجل إتمام التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وفسخ كونان تعاقده مع الأهلي قبل بداية الموسم بعدما فشل في الحصول على فرصة اللعب مع الفريق الأحمر.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع أوسو كونان ووكيله على حضور اللاعب للإسماعيلية من أجل التفاوض معه خلال الأيام المقبلة".

وتابع "أوسو كونان لاعب حر، وتسمح لنا اللوائح أن نقيده في قائمة الموسم الجاري ليلعب معنا بشكل عادي".

وقد يصرف الإسماعيلي النظر عن قيد المهاجم الإيفواري كوفي ميشاك الذي اتفق معه مؤخرا، في حال إتمام التعاقد مع أوسو كونان.

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