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خبير أمريكي: الانتخابات الرئاسية في الجزائر «مصيرية»

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ذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن الخبير السياسي في شؤون دول شمال إفريقيا الأمريكي جيف بورتر، اعتبر أمر إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه من عدمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في غاية الأهمية في الوقت الحالي.

وقال «بورتر» في حديث لصحيفة «واشنطن بوست» إن الفصل في ترشح «بوتفليقة» في الأسابيع الثلاثة المقبلة أمر حساس للغاية، فالوضع بالجزائر «خارج عن العادة»، واصفًا الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 17 إبريل المقبل بالمصيرية، حيث التنافس بين الأقطاب السياسية في الجزائر أخذ منحى جديدًا مقارنة بالانتخابات الرئاسية الماضية بعد استعمال بعض المرشحين طرقًا جديدة من أجل أخذ الأفضلية السياسية.

وكشفت «واشنطن بوست» أن الجزائر مقبلة على تحديات سياسية جديدة، خاصة أن الانتخابات المقبلة تمر بظروف خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة في هرم السلطة.

وأوردت الصحيفة أبرز تلك الاتهامات حيث يتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير، عمار سعداني، الرجل الأول في المخابرات، محمد مدين بتسببه في الآفات التي تعيشها الجزائر.

وتضيف الصحيفة أن ذلك أحدث هزة في الوسط السياسي، لكن الرئيس «بوتفليقة» ضرب «سعداني» بطريقة غير مباشرة، حينما أصدر بيان تعزية بعد سقوط الطائرة العسكرية، حيث أكد أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت المساس بكيان الجيش.

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