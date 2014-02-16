بلاغ يشرح أسباب إلغاء حفلة نانسي عجرم في تونس

تونس_ الطيب فراد

اصدر المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة أمس السبت، بلاغاً حصلت " سيّدتي نت" على نسخة منه، وضّح فيه أسباب إلغاء حفلة نانسي عجرم ليلة عيد الحب _يوم الخميس الماضي_ في تونس علماً أنّ المرصد هو منظم الحفل وراعيه وجاء في البلاغ ما يلي:

"يعلن المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة عن بالغ أسفه لعدم الترخيص له بإجراء الحفل الفني، الذي كان مقررا أن تحييه الفنانة العربية نانسي عجرم يوم الخميس 13/02/2014 بقصر الرياضة بالمنزه وذلك بقرار من السيد وزير الثقافة بدعوى تقديم الملف بعد الآجال، كما يتقدم المرصد بكل اعتذاراته لمحبي الفنانة المذكورة وخاصة منهم من اقتطع تذكرة لحضور هذا الحفل الفني.".

وتابع البيان "وعليـه فقد ارتأينا أن نبين للرأي العام أن لجنة العروض الفنية الأجنبية التابعة لوزارة الثقافة، والتي يترأسها السيد مدير الموسيقى والرقص والتي تضم عدة أطراف من بينهم ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، وبعد قبولها للملف ودراسته أحالته على أنظار السيد وزير الثقافة بالموافقة وبموجبها تم السماح لنا مساء يوم 12/02/2014 من طرف إدارة قصر الرياضة بالمنزه بإدخال التجهيزات الركحية والصوتية والتجهيزات الخاصة بالإضاءة إضافة إلى ترصيف الكراسي بأرضية القبة ، إلا أن السيد الوزير وفي صبيحة يوم الحفل الفني كان له قرارا آخر مخالفا كما سبق تبيانه"..

وختم البيان "هـــذا وحرصا من المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة على حفظ حقوق كل الأطراف فانّ كل من اقتطع تذكرة أن يتصل بنفس نقطة البيع لاسترجاع ثمنها"

ومن جهة أخرى فانّ بعض المصادر أشارت إلى أن وزير الثقافة الدكتور مراد الصقلي- و الذي لم تمض على تسميته اكثر من اسبوعين – تمسّك بالاجراءات الادارية المعمول بها وأن ليس لديه موقف من نانسي عجرم مثلما لمّحت لذلك بعض الجهات، بل أنه سبق أن أشاد بها و بفنها عندما تولى إدارة مهرجان قرطاج العام الماضي، وانّ كل ما في الامر انه طبّق القانون لانّ مطلب الترخيص لم يبلغه في المواعيد االمحدّدة، وكان الملحق الصحفي بوزارة الثقافة اشار ان الوزارة ستصدر بلاغا لشرح خلفيات القرار الا ان البلاغ لم يصدر لحد الآن.

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