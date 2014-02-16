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أحمد عز حلقة مخيبة للآمال وتصريحات مبهمة

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أحمد عز حلقة مخيبة للآمال وتصريحات مبهمة أحمد عز حلقة مخيبة للآمال وتصريحات مبهمة

وجه الفنان أحمد عز رسالة تهديد ضمنية إلى الفنانة زينة، على خلفية اتهامها له بأنه أبو توأميها، ومطالبته بالاعتراف بهما قائلاً "رجولتي تمنعني من الخوض في أعراض الفتيات وأعراض أسرة كاملة، ولدي الكثير الذي من الممكن أن أبوح به، لكن رجولتي كانت حائلاً دون الإقبال على هذه الخطوة".

وأضاف عز أثناء استضافته مساء أمس في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، أن من له الحق يلجأ إلى القضاء وليس إلى الإعلام للحصول على حقه، وقال إنه عندما رأى أن الموضوع زاد عن حده، قام بتوكيل المحامي مرتضى منصور حتى يسير بشكل قانوني موضحاً أنّ كل ما قالته زينة، ونشر معلومات مغلوطة مؤكداً أنه لم يدل بأي تصريح لأي صحيفة أو موقع، متهماً كل من نشر على لسانه بالفبركة.

وعن الشائعات بشكل عام في حياته، قال عز إنه اعتاد ألا يرد عليها لأنها تكذب نفسها، وقال انه لم يعتد الانتقام من احد حتى ممن ظلموه، ولا يقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل.

واعترف عز لأول مرة انه أحب من قبل فتاة من الوسط الفني، لكن لم تكلل القصة بالزواج لأن سقف طموحاته عالي في التمثيل، وخشى أن يعطله الزواج عن الفن، مبديا ندمه انه لم يتزوج حتى الآن قائلاً إن الأمر بالفعل زاد عن الحد وانه يتمنى أن يكون لديه أبناء.

وفي نهاية اللقاء وجه عز رسالة لجمهوره قائلا انه يعلم جيد أن ثقة جمهوره فيه لم ولن تهتز.

الحلقة برمتها كان مخيبة للآمال وكان أحمد عز يدور ويلف حول الموضوع، كذلك محاوره، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، لتخرج في نهايتها زينة منتصرة، خصوصاً أنها كسبت تعاطف الجمهور مع عدم قدرة عز على إثارة أي تعاطف معه في الحلقة.

 

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