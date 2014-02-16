الصحة: 15 سيارة إسعاف بموقع تفجير أتوبيس طابا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بياناً، أعلنت فيه وصول أعداد المصابين لـ 12 شخص، بإصابات مختلفة تحت العلاج والملاحظة، بينما بلغ إجمالى الوفيات ٣ حالات، بمشرحة مستشفى طابا، جراء حادث طابا الإرهابي.

وأصدر ت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان تعليماتها برفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات جنوب سيناء وجاري تقييم الحالات.

بينما تتواجد ١٥ سيارة إسعاف مجهزة بموقع الحادث وتتعامل مع الحالات ونقلها للمستشفيات وتحويلها إلى مستشفيات أخرى اذا اقتضت الحاجة.

وتم استدعاء جميع الأطقم الطبية وتم الدفع بـ١٦ طبيب و٤٠ ممرضة الى مستشفيات طابا المركزي ونويبع المركزي للدعم .