أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الصحة: 15 سيارة إسعاف بموقع تفجير أتوبيس طابا

Google+ Print
الصحة: 15 سيارة إسعاف بموقع تفجير أتوبيس طابا الصحة: 15 سيارة إسعاف بموقع تفجير أتوبيس طابا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بياناً، أعلنت فيه وصول أعداد المصابين لـ 12 شخص، بإصابات مختلفة تحت العلاج والملاحظة، بينما بلغ إجمالى الوفيات ٣ حالات، بمشرحة مستشفى طابا، جراء حادث طابا الإرهابي.

وأصدر

ت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان تعليماتها برفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات جنوب سيناء وجاري تقييم الحالات.

بينما تتواجد ١٥ سيارة إسعاف مجهزة بموقع الحادث وتتعامل مع الحالات ونقلها للمستشفيات وتحويلها إلى مستشفيات أخرى اذا اقتضت الحاجة. 

وتم استدعاء جميع الأطقم الطبية وتم الدفع بـ١٦ طبيب و٤٠ ممرضة الى مستشفيات طابا المركزي ونويبع المركزي للدعم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا