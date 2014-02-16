وزير الاستثمار يؤكد انتهاء دراسة تطوير صناعة الحديد والصلب بمصر خلال ثلاثة أشهر

عقدت صباح اليوم الأحد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012/2013.

وقد بدأ وزير الاستثمار الاجتماع بتقديم عرض مختصر لأعضاء مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وممثلي العمال بها، حول الموقف الراهن للاقتصاد المصري وأهم ملامح خطة الدولة ووزارة الاستثمار في التعامل مع كافة التحديات الراهنة، وكذلك دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات الإنتاج بما يتناسب مع الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد.

بينما قام رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012/2013، والعديد من مؤشرات الأداء المالي للشركة وكياناتها التابعة، مشيرا إلى قيام الشركة القابضة بتحقيق صافي ربح يقدر بـ 444.234 مليون جنيه، وقيامها بسداد تسويات للبنوك عن الشركات التابعة بمبلغ 10.515 مليار جنيه، في حين حققت الشركات التابعة مبيعات خلال الفترة بلغت قيمتها 87.7 مليار جنيه، محققة بذلك أرباح بلغت 7.197 مليار جنيه، أي بما يمثل أكثر من ضعف رأس مال الشركات .. كما أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد ساهمت في الدخل القومي بقيمة مضافة صافية خلال ذات الفترة تقدر بـ 21.9 مليار جنيه.

وقد طالب وزير الاستثمار الشركة خلال الاجتماع بسرعة المضي في تنفيذ مشروع تصنيع الرقائق المعدنية، والذي من شأنه أن يمثل خطوة مهمة في خطة تطوير منتجات الشركات التابعة والصناعات الخاصة بها.

كما أكد صالح حرص وزارة الاستثمار على مراعاة حقوق كافة العمال، مع مطالبتهم بزيادة العطاء والتفاني في رفع معدلات وجودة الإنتاج .. مشددا على ضرورة رصد أسباب خسارة الشركات المتعثرة والاجتهاد في إنقاذها، بعيدا عن دعاوى الاستسهال المطالبة بالتفكير في إغلاقها، مشيرا إلى موعد انتهاء الدراسة التي تقوم وزارة الاستثمار بإعدادها مع أحد كبرى الشركات المتخصصة العالمية، خلال ثلاثة أشهر من الآن، من أجل إعادة تطوير صناعة الحديد والصلب والألومنيوم في مصر وسبل تنمية وإعادة هيكلة المصانع والشركات المتعثرة، وذلك نحو استعادة هذه الصناعة الثقيلة والإستراتيجية لمعدلات الإنتاج والأرباح المرجوة، والتي تليق بأهميتها على مختلف المستويات الإنتاجية والصناعية والاقتصادية.

تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2012/2013، وكذلك تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين.. وقد طلب وزير الاستثمار من السادة أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة.. كما قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2013.