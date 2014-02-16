زين: انتظروا كشف المستور في مؤتمر صحفي غدا

سادت حالة من الغضب على المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية بعد اجتماع رئاسة الوزراء، وذلك عقب رفضه التوقيع على وثيقه تؤكد عدم وجود تدخل حكومى فى الرياضة .

وأكد زين فى تصريح خاص لوكالة “ONA ” إنه رفض التوقيع بحجة إنه مازال فى مرحلة دراسة الخطاب الذى أرسل الخميس الماضى لاتحاد الكرة ويوصى بوقف الانتخابات واحترام المجالس المنتخبة، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفي غداً لتوضيح حقائق أمام الجميع وكشف المستور بمقر اللجنة لتوضيح الحقائق والكشف عن المؤامرات .

وأبدى زين دهشته الشديده من الأقاويل التى تتردد فى وسائل الإعلام التى تجعله خائن و لايعمل سوى للمصالحة الوطنية ،مؤكداً أن المؤتمر سيكشف المستور وسيحضره فتحى ندا نقيب المهن الرياضية.