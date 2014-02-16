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عودة شايي إلى قائمة برشلونة أمام مانشستر سيتي

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عودة شايي إلى قائمة برشلونة أمام مانشستر سيتي عودة شايي إلى قائمة برشلونة أمام مانشستر سيتي

برشلونة، (إفي): عاد لاعب الوسط الإسباني شابي هرنانديز إلى القائمة التي يخوض بها فريقه مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن لقاء رايو فايكانو في الدوري الإسباني، الذي انتهى بفوز البرسا بستة أهداف دون رد.

وضمت القائمة التي يخوض بها الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو لقاء ذهاب دوري الأبطال كل لاعبي الفريق، باستثناء إيساك كوينكا.

ومن المقرر أن تنطلق بعثة البرسا صباح الاثنين.

ويخوض البرسا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على رايو فايكانو بستة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت وشهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين، وعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع فريقه بهدف رائع.

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