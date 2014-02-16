الصحف الأرجنتينية والكتالونية: ميسي ' قاهر الأساطير '

برشلونة، (إفي): أثنت الصحف الأرجنتينية والكتالونية على تألق نجم برشلونة ليونيل ميسي في اللقاء الذي جمع فريقه برايو فايكانو، وانتهى بفوز البرسا بستة أهداف نظيفة، حيث وصفته بأنه "قاهر الأساطير".

وسجل ميسي هدفين في مرمى رايو فايكانو، رفع بيهما رصيده من الأهداف في الليجا إلى 228 يعادل بها الرقم المسجل باسم الإسباني راؤول جونزاليس في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين بالليجا، متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو.

وقالت صحيفة (أوليه) الأرجنتينية إن "ميسي واصل العزف المنفرد مع برشلونة، وبهدفيه (في مرمى رايو فايكانو) يتخطى دي ستيفانو، رابع الهدافين التاريخيين في الليجا، وعادل رقم راؤول في المركز الثالث برصيد 228 هدفا".

وأشارت إلى أن "البرغوث كان قد عادل رقم تيلمو زارا لأكبر هداف مع ناديه بكل البطولات، (335 هدفا) بالهدف الذي سجله في مرمى ريال سوسييداد في الكأس، وقد تجاوزه بالفعل الآن".

ومن جانبها وصفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" ميسي بأنه "قاهر الأساطير"، مشيرة "بأهدافه ولمساته، ليو تجاوز أرقام دي ستيفانو وزارا وعادل رقم راؤول".

وأوضحت "يبلغ من العمر 26 عاما فقط، ولا يزال أمامه مشوار طويل، ولكنه يضاهي أساطير كرة القدم التي احتاجت لفترة طويلة من الوقت لتحقيق الأرقام التي سجلوها".

وبدورها عنونت صحيفة "سبورت" الكتالوني "انتبه يا سيتي: ميسي ونيمار عادا"، وذلك في اشارة إلى مباراة البرسا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت "أفضل عاد لأفضل مستوياته. الأرجنتيني استعاد السرعة والايقاع والحماسة، وكذلك الهدف الذي افتقده الجميع منذ اصابته في ملعب بتيس".

وأوضحت "ليس الهداف هذا العام فقد غاب عن العديد من المباريات. عاد من اصابة ولا يزال بعيدا عن مستواه الذي لا مثيل له، والذي توجه ملكا مطلقا لكرة القدم".

وأشارت إلى أن ميسي وهو في هذه الحالة "من مجرة أخرى، عاد ليثبت هذا من جديد السبت"، موضحة "ميسي يبتعد بخمس نقاط فقط عن معادلة رقم الأسطورة باولينيو ألكانتارا الهداف التاريخ للبرسا عبر العصور".

ومن جانبها عنونت صحيفة (لابانجوارديا) "عاد للتألق"، مشيرة "الكامب نو كان يهتف باسمه حتى قبل أن يسجل هدفيه"، موضحة "بعيدا عن الأهداف عاد لاعبو البرسا العشرة إلى مستواهم".

أما صحيفة "كلارين" فعنونت "ميسي صنع التاريخ والبرسا عاد للقمة"، مشيرة "لا يوجد شيء يوقف ليونيل ميسي في طريقه للقب الهداف التاريخي لليجا".