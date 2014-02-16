أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدرب الطلائع الجديد: طموحي كبير وسأبذل ما بوسعي لتحقيق نتائج إيجابية

Google+ Print
مدرب الطلائع الجديد: طموحي كبير وسأبذل ما بوسعي لتحقيق نتائج إيجابية مدرب الطلائع الجديد: طموحي كبير وسأبذل ما بوسعي لتحقيق نتائج إيجابية

أعرب أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق االأول لكرة القدم عن سعادته البالغه بعد توليه المنصب وثقة الجهاز الرياضة العسكرى بقيادة اللواء مجدى الوزى فيه ، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا لرد الجميل له .

وكان جهاز الرياضة العسكرى قد أصدر قرارًا بتعين سامى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعماد سليمان الذى تقدم باستقالته مؤخرًا عقب الهزيمة الثقيلة أمام وادى دجلة بأربعة أهداف لهدفين.

وضم سامى فى جهازه الجديد، ممدوح عبد الحى مدربًا عامًا، والعقيد أحمد المهدى مديرًا إداريًا للفريق، فيما استمر أحمد الدهراوى كمدرب لحراس المرمى.

وقال سامى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وعودة فريق الطلائع إلى مكانه الطبيعى خاصة وان طموحه مع الفريق بلا حدود .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا