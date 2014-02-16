مدرب الطلائع الجديد: طموحي كبير وسأبذل ما بوسعي لتحقيق نتائج إيجابية

أعرب أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق االأول لكرة القدم عن سعادته البالغه بعد توليه المنصب وثقة الجهاز الرياضة العسكرى بقيادة اللواء مجدى الوزى فيه ، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا لرد الجميل له .

وكان جهاز الرياضة العسكرى قد أصدر قرارًا بتعين سامى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعماد سليمان الذى تقدم باستقالته مؤخرًا عقب الهزيمة الثقيلة أمام وادى دجلة بأربعة أهداف لهدفين.

وضم سامى فى جهازه الجديد، ممدوح عبد الحى مدربًا عامًا، والعقيد أحمد المهدى مديرًا إداريًا للفريق، فيما استمر أحمد الدهراوى كمدرب لحراس المرمى.

وقال سامى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وعودة فريق الطلائع إلى مكانه الطبيعى خاصة وان طموحه مع الفريق بلا حدود .