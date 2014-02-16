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تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنيا

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تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنيا تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنيا

 

رؤوس الماشية – ارشيفية

 قامت مديرية الطب البيطري، بتحصين 24ألف و352 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية، علاوة على توفير التحصينات واللقاح اللازم لمداومة التحصين.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن الحملات مستمرة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية كذلك متابعة مزارع الدواجن باستمرار للتأكد من سلامة الطيور وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة.
> ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عبد الرازق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية تنظم سلسلة من الندوات التوعوية فى اطار الوقاية من انفلونزا الطيور وفقاً لبرنامج زمنى محدد تستهدف الأشخاص الأكثر احتكاك مباشر بالطيور المنزلية وأصحاب المزارع والفلاحين وأساليب الوقاية .
> وأضاف أنه تم إعدام 556 كلب ضالا بمراكز ومدن المحافظة عقب تقدم المواطنين بشكاوى من زيادة أعداد الكلاب الضالة وخطرها على الحياة العامة للمواطنين .

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