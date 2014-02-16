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شيكابالا يشارك أساسياً خلال المباراة القادمة مع “سبورتنج لشبونة”

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شيكابالا يشارك أساسياً خلال المباراة القادمة مع “سبورتنج لشبونة” شيكابالا يشارك أساسياً خلال المباراة القادمة مع “سبورتنج لشبونة”

شيكابالا

أكد عبد الرحمن مجدى وكيل شيكابالا لاعب “سبورنتج لشبونة” البرتغالى  أن المباراة القادمة ستشهد مشاركة الفتى الأسمر بشكل أساسى ،وذلك بعد أن انتهى من مرحلة التأهيل وبات جاهزاً تماماً للمشاركة مع الفريق .

وقال مجدى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” :”إن شيكابالا عقد جلسه مع المدير الفنى أكد له فيها أنه أصبح على الاستعداد للمشاركة خلال الـ90 دقيقة ولكنه طالبه بالصبر ولا يتعجل اللعب خاصةً وأنه سيصبح من القوام الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأشار مجدى إلى أن الفتى الأسمر أصبح تربطه علاقه صداقة مع جميع اللاعبين فى الفريق واستطاع الانسجام مع الفريق بصورة كبيرة.

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أونا