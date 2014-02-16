مرتضى منصور : مسئولو الرياضة مرعوبين من إعلانى الترشح لخوض انتخابات الزمالك

نفى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق ماتردد عن رفضه حضور اجتماع رئيس الوزراء مع كل من طاهر أبو زيد وخالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، مؤكداً أنهم مرعوبين من حضوره بعد إعلانه أمس فى وسائل الإعلام بصفته أحد المرشحين لإنتحابات الأندية .

وقال منصور فى تصريح خاص لوكالة “ONA” :”إنه ليس المهم حضور الإجتماع بقدر ماكان يهمه عدم تأجيل الإنتخابات خاصةً وأنه يخوض هذه المرة على نقعد الرئيس .

ويذكر أن قائد مرتضى تضم كل من من أحمد جلال إبراهيم المرشح على منصب نائب الرئيس وحازم ياسين المرشح على مقعد أمين الصندوق، ومن الأعضاء فوق السن كل من أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وأحمد سليمان وسيد متولى، ومن الأعضاء تحت السن أحمد مرتضى ومصطفى العمارى.