النيابة تنتهى من مناظرة جثة الطفل ضحية انفجار قنبلة مدينة نصر

انتهى المستشار عمرو شعبان ، وكيل أول نيابة مدينة نصر ، من مناظرة جثة الطفل عمرو عماد محروس البالغ من العمر 10 سنوات ، ضحية انفجار قنبلة داخل إحدى الشقق بالحى العاشر ، حيث تبين من مناظرة الجثة اصابته بحروق شديدة فى الوجه واليدين ، ووجود شظية بالرأس نتيجة تطاير مكونات القنبلة عقب انفجارها واصابته بنزيف بالمخ .

ترجع تفاصيل الحادث ، إلي أنه عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغاً بسماع دوى انفجار بإحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بالحى العاشر دائرة القسم، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة ، حيث أسفر انفجار العبوة عن مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص باصابات ، وجروح متفرقة تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقى العلاج الازم.