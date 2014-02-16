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“الوزراء”: الببلاوي يبحث منظومة النظافة بالقاهرة وأداء الشركات المسئولة

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“الوزراء”: الببلاوي يبحث منظومة النظافة بالقاهرة وأداء الشركات المسئولة “الوزراء”: الببلاوي يبحث منظومة النظافة بالقاهرة وأداء الشركات المسئولة

رئيس الوزراء حازم الببلاوي

قال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم الأحد اجتماعًا لبحث أوضاع منظومة النظافة في محافظة القاهرة، وتقييم أداء شركات النظافة المسئولة عن جمع القمامة وتدويرها، بحضور كل من وزيري التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ القاهرة، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.

وأشار المتحدث إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أداء الشركات القائمة على جمع القمامة وتدويرها في محافظة القاهرة على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف صلاح أن رئيس الوزراء أكد خلال الإجتماع على ضرورة أن تعمل كافة الجهات ذات الصلة على بذل ما لديها من جهود لتوفيق أوضاع تلك الشركات، بما يدفعها إلى أداء الدور المنوط بها والإرتقاء بمستوى خدمتها على النحو الذي يضمن للمواطنين بيئة نظيفة وصحية، وأضاف رئيس الوزراء أن على المواطنين والمجتمع المدني أن يدركوا مسئوليتهم بالمشاركة في إيجاد حلول لمشكلة النظافة عن طريق التوعية لأهمية الحفاظ على البيئة، والبدء في تطبيق تجربة فصل القمامة من المنبع على مستوى أوسع.

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