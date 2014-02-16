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مورينيو: لا احترم تاريخ فينجر

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مورينيو: لا احترم تاريخ فينجر مورينيو: لا احترم تاريخ فينجر

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حربه الكلامية مع أرسين فينجر نظيره في أرسنال.

البداية كانت من فينجر الذي تهكم على تصريحات سابقة لمورينيو قال فيها أنه لا يرى تشيلسي منافسا قويا على الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر أن المدربين الذين يؤكدون ابتعاد فرقهم عن الفوز باللقب يخافون الفشل.

ليرد مدرب تشيلسي بحدة قائلا أن فينجر متخصص في الفشل لأنه لم يفز ببطولة منذ ثماني سنوات.

وواصل مورينيو هجومه قائلا لقناة "أي تي في": "عندما قال أنني أخشى الفشل فهو لم يحترم تاريخي، ولذلك أنا أيضا لا احترم تاريخه".

وأوضح "هذا هو ردي، هذه الإجابة لا تجعلني سعيدا، ولكنه الرد الذي يستحقه".

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