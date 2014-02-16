وزير الإسكان: بدء تشغيل خط قطار (برج العرب – الإسكندرية)

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق مبدئيا، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات، على بدء تشغيل خط قطار بين برج العرب الجديدة، والإسكندرية، وكذا خط سكة حديد بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة، وسيتم التنسيق بين مستثمرى المدينتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحمل تكلفة التشغيل، وكذا عدد الرحلات، وتوقيتها، بما يخدم العمال الموجودين فى هذه المدن، مشيرا إلى أن الركاب قد يكون عددهم صغيرا فى بداية التشغيل، ولكن سيكون هناك إقبال بعد ذلك.

واقترح وزير الإسكان أن يكون من بين مهام المجموعة الوزارية للخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخالفات المختلفة، سواء مخالفات المبانى أو غيرها.

وفيما يخص مشاكل وزارة الصحة، فقد تم حل مشكلة تخصيص قطعة أرض بمساحة 5.3 فدان لوزارة الصحة، لإنشاء مجمع تشريح وثلاجات حفظ موتى بمدينة بدر، كما تم الاتفاق على حل مشاكل ومعوقات إدخال الكهرباء والصرف الصحى للمنشآت الصحية، وأن تكون هناك أولوية قصوى لذلك، وبالفعل خلال الاجتماع تم حل مشكلة توصيل الكهرباء لمستشفى العجوزة، وكذا مستشفى الخازندار، وسيتم توصيل الكهرباء خلال أسبوع.

كما تمت مناقشة ملف محطات المياه الأهلية، وتم الاتفاق على تفعيل دور الوحدات المحلية والمحافظة ومديريات الصحة لمتابعة توفيق أوضاع هذه المحطات الأهلية طبقاً للإجراءات التى تم اعتمادها من اللجنة العليا للمياه، بالإضافة إلى قيام الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة لإيقاف المحطات التى لم تقم باستيفاء الاشتراطات الصحية الواردة فى هذا الشأن حفاظاً على صحة المواطنين، وبالنسبة للمحطات المزمع إنشاؤها يتم التنسيق بين شركة مياه الشرب والوحدات المحلية ومديريات الصحة طبقا لاحتياجات المناطق المحرومة أو التى يكون بها مشاكل فى الجودة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الوزارية للخدمات، قد صدر تشكيلها برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء (الكهرباء والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والدولة لشئون البيئة، والصحة والسكان، والموارد المائية والرى، والأوقــاف، والتربية والتعليم، والنقـل، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة المالية).