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أساقفة الكنيسة القبطية بالمهجر يصلون لحضور المجمع المقدس الثالث

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أساقفة الكنيسة القبطية بالمهجر يصلون لحضور المجمع المقدس الثالث أساقفة الكنيسة القبطية بالمهجر يصلون لحضور المجمع المقدس الثالث

وصل العديد من أساقفة الكنيسة القبطية بالمهجر من أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وأفريقيا، لحضور اجتماع المجمع المقدس الثالث برئاسة البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والاجتماع الثانى بالمركز الثقافى القبطى بالعباسية.

وقد وصل للقاهرة كل من الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا، والأنبا جبرائيل أسقف الكنيسة القبطية بالنمسا والأنبا أباكير أسقف السويد، والأنبا كرلس النائب البابوى لأوروبا، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، والعديد من أساقفة أوروبا.

كما وصل لحضور اجتماع المجمع المقدس أنبا سرابيون والأنبا يوسف والأنبا برنابا، والأنبا ديفيد والأنبا أنجيلوس والأنبا سوريال، والأنبا دانيل والأنبا دنيال أساقفة أمريكا وكندا وأستراليا لمصر.

ويعد هذا الاجتماع المقدس من أهم الاجتماعات التى يعقد خلالها دراسة ومناقشة لائحة انتخاب البطريرك القادم.

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مصر 365