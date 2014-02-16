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اعتصام مدير عام التفتيش بالطب البيطري أمام مكتب محافظ السويس‎

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اعتصام مدير عام التفتيش بالطب البيطري أمام مكتب محافظ السويس‎ اعتصام مدير عام التفتيش بالطب البيطري أمام مكتب محافظ السويس‎

اللواء العربي السروي محافظ السويس

أعلن الدكتور لطفى شاور مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالسويس اعتصامه أمام مكتب اللواء العربي السروي محافظ السويس احتجاجا على الفساد بقطاع الطب البيطري .

قال مدير عام تفتيش الطب البيطري بالسويس أن الفساد مازال مستمر ولم يوقفه أحد ، موضحا أن مبنى المجزر الالي الذى تم بنائه بمبلغ 7.5 مليون جنيه من أعوام 2004 حتي 2007 لم يتم تسلمه رسميا حتي الان .

موضحا فى تصريحات صحفية أن مسئولو المحافظة يرفضون استلام معدات وأدوات المجزر الالي وهناك فاسدين فى وقائع عدت بالطب البيطري ويطالب بفتح تحقيقات موسعة فى هذه الامور .

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