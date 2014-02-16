اعتصام مدير عام التفتيش بالطب البيطري أمام مكتب محافظ السويس‎

أعلن الدكتور لطفى شاور مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالسويس اعتصامه أمام مكتب اللواء العربي السروي محافظ السويس احتجاجا على الفساد بقطاع الطب البيطري .

قال مدير عام تفتيش الطب البيطري بالسويس أن الفساد مازال مستمر ولم يوقفه أحد ، موضحا أن مبنى المجزر الالي الذى تم بنائه بمبلغ 7.5 مليون جنيه من أعوام 2004 حتي 2007 لم يتم تسلمه رسميا حتي الان .

موضحا فى تصريحات صحفية أن مسئولو المحافظة يرفضون استلام معدات وأدوات المجزر الالي وهناك فاسدين فى وقائع عدت بالطب البيطري ويطالب بفتح تحقيقات موسعة فى هذه الامور .