التقرير الطبي للاعب التايكوندو التركي: سبب الوفاة ناتج عن سكتة قلبية

كشف التقرير الطبي للاعب التايكوندو التركي الذي لقي مصرعه أثناء مباراة مع نظيره السلوفيني في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو عن أن سبب الوفاة سكتة قلبية ناتجة عن تذبذبات شديدة في عضلة القلب .

وقال العميد حسني حسين ،مفتش عام مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد ،أن اللاعب التركي ” أكبيلاك ثيثان ” شعر بألم شديد في بطنه أثناء مباراة جمعت بينه وبين نظيره السلوفيني وحاول الطاقم الطبي المصاحب للفرق الرياضية إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم نقله إلي المستشفي .

وأكد حسين ،علي أن نائب رئيس الاتحاد التركي للتايكوندو قرر أن اللاعب المتوفي ضمن الوفد التركي المشارك في البطولة وأنه جاري نقل جثمان اللاعب إلي بلاده .

كان اللواء ممتاز فتحي، مساعد وزير الداخلية لشركة السياحة والآثار، قد تلقي إخطارا يفيد بمصرع اللاعب “اكيبلاك ثيثان ” تركي الجنسية أثناء المباراة مع نظيره السلوفيني خلال تلقيه منه ضربة قاضية أودت بحياته في الحال خلال بطولة الأقصر الدولية التايكوندو التي انطلقت بالأمس.

على الفور انتقلت قوة برئاسة العقيد ابو الحجاج كمال ،رئيس شرطة السياحة والآثار بالأقصر، إلى الصالة المغطاة بمدينة طيبة للتأكد من سبب الوفاة، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان اللاعب إلي بلاده .