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مدرب رايو فاليكانو: الهزيمة أمام برشلونة كانت “محتومة”

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مدرب رايو فاليكانو: الهزيمة أمام برشلونة كانت “محتومة” مدرب رايو فاليكانو: الهزيمة أمام برشلونة كانت “محتومة”

صورة من لقاء الأمس

أكد المدير الفني لرايو فاليكانو، باكو خيميز أن الهزيمة أمام برشلونة في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا كانت محتومة، وذلك بعد اللقاء الذي انتهى بسداسية نظيفة لصالح البرسا.

وقال خيميز، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت، “كنا نعرف أن البرسا بحالة جيدة، ويقوم بالأمور على نحو جيد، حاولنا أن ننافس في إطار قدراتنا المتواضعة”.

وأوضح “كلما نخسر أحاول تشجيع جميع اللاعبين بغض النظر عن أسباب الهزيمة، مواقف كتلك تجعل منك لاعبًا أفضل، لابد من التعلم واستخلاص الدروس الإيجابية للمباريات المقبلة”.

وفي سؤال حول إمكانية تغير نتيجة اللقاء إذا كان فريقه تعامل معها بشكل آخر قال “لا أعرف، ولن أتوقف للتفكير في هذا الأمر، فالخسارة 3-0 لا تختلف عن 9-0″.

وفيما يتعلق بالجوانب الإيجابية في أداء فريقه، أضاف “في الشوط الأول نافسنا في بعض لحظات المباراة أمام واحد من أفضل فرق العالم. لابد من الاستمرار على هذا النحو”.

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