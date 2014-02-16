مصرع لاعب تركي بعد تلقيه ضربة من لاعب سلوفيني ببطولة الأقصر الدولية للتايكوندو‎

قال العميد حسني حسين مفتش عام مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد أن لاعب تركي الجنسية قد لقي مصرعه على يد لاعب سلوفينى في بطولة الأقصر الدولية المفتوحة للتايكوندو.

كان اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لشركة السياحة والآثار قد تلقي إخطارا يفيد بمصرع اللاعب “اكيلا سيستان” تركي الجنسية أثناء المباراة مع نظيره السلوفيني خلال تلقيه منه ضربة قاضية أودت بحياته في الحال خلال بطولة الأقصر الدولية التايكوندو التي انطلقت بالأمس.

على الفور انتقلت قوة برئاسة العقيد ابو الحجاج كمال رئيس شرطة السياحة والآثار بالأقصر إلى الصالة المغطاة بمدينة طيبة للتأكد من سبب الوفاة، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان اللاعب.