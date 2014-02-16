مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (أسيوط / سوهاج) الصحراوى الغربى.

وكان اللواء طارق حسن نصر ، مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط ، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي (أسيوط /سوهاج).

وبالانتقال للفحص تبين ، أنه أثناء سير سيارة أجرة سوهاج قيادة المدعو محمد عثمان علي (44 عاما- سائق) فى الاتجاه من قبلي إلى بحري انفجر الإطاران الأمامي والخلفي الأيسر، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث ، عن وفاة كل من كاميليا عبد العزيز محمد (38 عاما – ربة منزل)، ومحمد حمادة على أحمد (24 عاما – عامل)، وصفوت محمد حسانين (60 عاما)، وإصابة قائد السيارة و8 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان وأسيوط الجامعى والتحفظ على الجثث بالمشرحة.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.