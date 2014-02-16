النجمات يخطفن الأضواء من منصات الموضة

اعتدنا على ظهور نجمات هوليوود المتألقات في عروض الأزياء المقامة في أسابيع الموضة العالمية، وفي موسم خريف وشتاء 2014 شاهدنا أجمل الإطلالات والستايلات الشتوية الأنيقة في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء، حيث تجمعت النجمات لمتابعة ما قدم أشهر المصممين لهذا الموسم.

قدمت دار "Marchesa" مجموعة متميزة من فساتين السهرات بحضور عدد من النجمات، منهن: Katie Holmes التي ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأحمر، وAnna Kendrick بفستان ناعم بنفس اللون، وSarah Paulson التي اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود لحضور هذا العرض، فهل سنرى إحداهن بتصاميم هذه المجموعة في حفل الأوسكار في مارس المقبل؟

كان الصف الأمامي لعرض المصمم عرضاً لأجمل الأزياء، حيث حضرت أكثر النجمات أناقة، ومنهن: Blake Lively، وNaya Rivera، وDiane Kruger، بالإضافة إلى الممثلة الهندية الجميلة Freida Pinto، أما في عرض دار "Calvin Klein" فقد شاهدنا اثنتين من أجمل الإطلالات هذا الأسبوع، حيث تألقت الممثلة Naomi Watts بفستان أنيق بلون باستيل ناعم، إلى جانب الممثلة الصاعدة Lupita Nyongo التي اختارت إطلالة وردية أنيقة.

كما حضرت النجمة Sofia Coppola عرض المصمم Marc Jacobs في آخر أيام أسبوع الموضة في نيويورك بإطلالة سوداء دافئة. وشهدنا حضور عائلة المصممة Victoria Beckham في الصف الأول لعرضها في هذا الأسبوع.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من أسبوع الموضة، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟؟

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