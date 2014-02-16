لام: مواجهة أرسنال خطر على بايرن ميونيخ

يعتقد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ أن مواجهة أرسنال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خطر على فريقه حامل اللقب.

ويستضيف أرسنال الفريق البافاري يوم الأربعاء، على أن تقام جولة الإياب يوم 11 مارس على ملعب أليانتس أرينا.

والمواجهة تكرار لنسخة الموسم الماضي التي عبرها بايرن بعد الفوز في لندن 3-1 والخسارة في ألمانيا 2-0.

وقال لام لصحيفة "جارديان" البريطانية: "مواجهة أرسنال الآن هي أكبر خطر على بايرن ميونيخ".

وأوضح "فالقرعة كانت صعبة، والكثير قد يحدث في المباراتين فهما بين فريقين جيدين من الناحية الفنية والخططية.. وأتطلع كثيرا إلى هذه المواجهة وكذلك أي مشجع لكرة القدم".

ويواصل بايرن تقديم أداءه الاستثنائي مع بيب جوارديولا هذا الموسم، متصدرا الدوري الألماني برصيد 59 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن.

واستدرك مضيفا "فأنا أتابع أرسنال أكثر هذا الموسم، ولدي انطباعا جيدا عنهم".

وتابع صاحب الـ30 عاما "هم ينافسون على الدوري وتطوروا وأصبحوا أكثر قوة وقائمتهم الآن متوازنة بشكل أكبر".

وأتم "وهم مستمرون في اللعب بالطريقة التي تميزهم، بالاعتماد على الكرات القصيرة، بالإضافة إلى أن لاعبيهم يمتلكون مهارات رائعة".