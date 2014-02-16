قرية الحمراوي بكفر الشيخ تغرق في مياة الصرف الصحي

ما يحدث في قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ والتي بينهما وبين دوان المحافظة مسافة ليست بالكبيرة لاتستغرق إلا خمس دقائق فقط يدل على غياب المسئولين سواء في مجلس قروي الحمراوي أو مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ والمحافظة.

القرية تنتشر بها المياه الراكدة في عدد من شوارعها حتى المنازل تتسرب مياه الصرف لداخلها والكارثة أن المستشفى التكاملي بالقرية داخل حدودها من الخلف بركة من المياه الراكدة ويتواجد أبو قردان بكثرة حول تلك المياه والتي تلاصق الوحدة المحلية بالحمراوي فإن طل رئيس الوحدة المحلية من نافذته لرأى ذلك المنظر المسيئ والذي يشكل خطر على طلاب المدارس ولوقوع مجمع المدارس بجوار الوحدة الصحية ومياه الصرف داخل المدرسة ومتواجدة أمام الباب الرئيسي وكذلك في جانبي من جهات المدرسة.

أكد أحمد عطية ” بالمستشفى العام ” أغلقت الكشك مصدر رزقنا بسبب احاطة مياه الصرف الصحي به من كل الجوانب ناهيك عن الرائحة السيئة التي لايطيقها الأهالي من تلك المياه الراكدة.

وأضاف أحمد يوسف ” مدرس ” أين وزارة الصحة والمسئولين بالصحة بكفر الشيخ ؟ والمياه راكدة خلف الوحدة الصحية بالحمراوي وهناك عدد من لقوا حتفهم في عدد من المحافظات بسبب أنفلونزا الخنازير أليست تتلك المياه الراكدة وتواجد “أبو قردان” حول تلك المياه مصدر للمرض ونحن نعاني في مجمع مدارس الحمرواي من دخول المياه لفناء المدرسة وتواجدها أمام الباب الرئيسي أين المسئولين في الوحدة المحلية بالحمراوي ومجلس المدينة والمحافظة والعشرات من الأطفال مصابون بأمراض عدة بسبب تلك المياه .

وأشار الدكتورأحمد سليمان ” بمركز البحوث الزراعية ” أن الحياة التي نعيشها غير أدمية بسبب مياه الصرف الصحي التي تسربت لداخل منزلي بصورة سيئة وتقدمت بشكاوى لعدد من الجهات المعنية وللأسف الشديد لاتوجد استجابة من المسئولين لا في المجلس المحلي ولا بشركة مياه الشرب ولا المحافظة.

وأضاف أحمد رمضان فتوح ” من الأهالي ” إن جدران منزلي تشققت بسبب المياه في الشوارع المحيطة به وأخشى من انهياره علينا بسبب التشققات وليس منزلي فقط ولكن منازل عدة بالقرية ونتكلف الكثير ونحن ننزح المياه من الشوارع على نفقتنا الخاصة في ظل غياب المجلس القروي.

وأشار عبدالحي سلامة ” من أهالي القرية “أن سبب ما نحن فيه عدم تشغيل ماكينة الرفع بصورة منتظمة مما جعل القرية تسبح على المياه الراكدة بالإضافة قطر المواسير التي تم تركيبها أقل من المطلوب ولابد من معالجة جذرية للوضع المأساوي الذي نحن فيه وليس مجرد مسكنات ونعود لهذا الوضع المزردي حتى منزلي لا أسطيع الخروج منه لا بصعوبة شديدة بسبب المياه حول المنزل.