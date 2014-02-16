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أكاديمية شرطة دبي تعلن نتائج امتحانات الدراسات العليا

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أكاديمية شرطة دبي تعلن نتائج امتحانات الدراسات العليا أكاديمية شرطة دبي تعلن نتائج امتحانات الدراسات العليا

أعلنت أكاديمية شرطة دبي، عن نتائج امتحانات كلية الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة الدكتوراه في السنة التمهيدية للعام الأكاديمي 2013/2014م، البالغ عددهم (24) طالبا وطالبة.

نجاح

وصرح اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن نسبة النجاح في برامج الدكتوراه في (القانون العام، القانون الخاص، العلوم الجنائية) بلغت 100%، وبهذه المناسبة هنأ الطلبة الناجحين متمنيا لهم المزيد من التقدم والتميز، مؤكدا حرص الأكاديمية وبتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، على تهيئة البيئة المناسبة للطلبة لتمكينهم من تقديم الامتحانات في جو من الاطمئنان والراحة النفسية.

توجيهات عليا

ومن جانبه قال العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، إن الأكاديمية وبناء على توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، وضعت نصب عينيها مصلحة الطلبة أولا، وقامت بالعمل على إعداد كافة الترتيبات والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لإجراء الاختبارات، والتأكيد على جميع لجان المراقبة بتوفير المناخ الملائم والمريح للطلبة، مشيرا إلى أن عملية التقييم في هذه الامتحانات خضعت للشروط واللوائح المنظمة للعملية التعليمية الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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