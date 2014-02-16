المنتو : عجينة الـ 10 دقائق

المقادير:

-3 أكواب من الدقيق العادي

-ملعقة صغيرة من الملح

-بيضة

-كوب من الماء

-سمن، لدهن القدر

للحشو:

-750 غراماً من لحم الغنم المفروم

-حبّتان متوسطتا الحجم من البصل، مفرومتان فرماً ناعماً

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

-مكعّبان من مرق الدجاج مذوّبان في 3 ملاعق كبيرة من الماء

طريقة التحضير:

1- يخلط الدقيق في وعاء كبير، مع الملح والبيضة، ثم يضاف الماء تدريجيّاً. تخلط هذه المكوّنات، حتّى تشكّل عجينةً متماسكة. يمكن إضافة المزيد من الماء، إذا لزم الأمر.

2- تقسّم هذه العجينة إلى أجزاء صغيرة متساوية الحجم، وتصنع على شكل كرات صغيرة، ثم تغطّى وتترك جانباً لمدّة ساعة.

3- لإعداد الحشوة: يخلط اللحم المفروم مع البصل، وينثر الفلفل الأسود. ثم يُضاف مرق الدجاج المذوّب بالماء.

4- ترقّ كلّ كرة، وتحشى بملعقة صغيرة من الحشو، ثم تطوى لتُقفل. تكرّر هذه العمليّة، حتى نفاد الكميّة.

5- تدهن قدر، خاصّة لطهو "المنتو" على البخار، بالسمن. وتوزّع كرات العجين المحشوّة، في سلّة القدر. يملأ نصف الجزء الأسفل من القدر بالماء الساخن، وينثر الملح على الماء. تغطّى القدر بإحكام، ثم توضع على نار متوسّطة الحرارة لمدّة 50 دقيقة، أو حتّى تنضج الكرات.

6- للتقديم: تقدّم كرات "المنتو" في طبق للتقديم، ساخنةً.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

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