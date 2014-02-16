4 نصائح تجميليّة من ملكة جمال العالم Megan Young

تعتمد ملكة جمال العالم، الفلبينية الأصل Megan Young، في مكياجها على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، من أجل إطلالة أكثر رقة وإشراقاً، فهي لا تكثر من وضع طبقاتٍ من مستحضرات التجميل على بشرتها، بل تعمل على وضع لمسات من المكياج الخفيف الذي يزيدها رقةً وأنوثة.

ولكلّ من تبحث عن الإطلالة المشرقة البسيطة الخالية من المبالغة والغنية بالرقة والأنوثة، إليك هذه النصائح من الرقيقة "ميغان يونغ":

لإخفاء الهالات السوداء تحت العين، امزجي القليل من كريم الأساس مع الكونسيلر، ولتكن عملية وضع المزيج باستخدام باطن أصابع اليدين، وبطريقة خفيفة، مع ضرورة مدّ المزيج حتى يغطي زاويتي العينين الداخليتين؛ وفي النهاية انثري القليل من البودرة.

لا تكثري من الماسكرا على رموشك، لأنها قد ترهقها وتتسبب بتساقطها، بل ضعي طبقة واحدة من الماسكرا لإطلالة أنيقة وبسيطة. وان كنت تريدين الاستعداد لمناسبة خاصة، فقومي بتركيب الرموش الاصطناعية بدلاً من وضع طبقات عديدة من الماسكرا على الرموش.

قد يكون المكياج الفخم مناسباً للسيدات، ولكنه لن يكون مناسباً لصغيرات السن. ولتضمني إطلالة تتميز بالرقة، عليك الاختيار بين ألوان شفتيك وجفونك، ليكون أحدهما طبيعياً بسيطاً.

استخدمي الآي لاينر الأسود أو البني كلمسة جمالية في نهاية مكياجك، مع ضرورة مراعاة ملء الفراغات التي قد تكون بين الرموش والظلال بواسطة الآي لاينر.

وبخصوص الشفاه التي هي أساس التألق في كل إطلالة، فإنّ أفضل أسلوب للاهتمام بها هو تحديدها، قبل وضع أحمر الشفاه. ولأفضل أسلوب لتحديد الشفاه، قومي بملء شفتيك بقلم التحديد اللحمي، ثم لوني شفاهك بشكل خفيف بأحمر الشفاه اللحمي الفاتح؛ وفي النهاية، يمكنك إضافة لمسة رقيقة من ملمع الشفاه الشفاف في منتصف شفتيك.

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