بالأرقام - صلاح وتشيلسي أمام سيتي = لم ينجح أحد

ربما لم تكن 45 دقيقة كافية ليظهر محمد صلاح جناح تشيلسي قدراته المعهودة، ولكن هذا ليس شأنه فقط.. بل حال كل رفاقه أمام مانشستر سيتي في دور الـ16 لكأس إنجلترا.

تشيلسي خسر بهدفين نظيفين، واشترك صلاح بدلا من صامويل إيتو في الشوط الثاني كاملا.

ويعرض FilGoal.com أرقام محمد صلاح ومقارنتها بزملائه خلال مواجهة مانشستر سيتي.

- التسديدات

محمد صلاح لم يسدد أي كرة على مرمى مانشستر سيتي، ولكن بالنظر لإحصائيات تشيلسي، فقد سدد كل اللاعبين ثلاثة تصويبات فقط ولم تصل واحدة منهم بين القائمين والعارضة.

- التمريرات الحاسمة

تشيلسي كاملا لم يمرر سوى تمريرتين حاسمتين عن طريق برانيسلاف إيفانوفيتش وإدين أزار فقط.

- المراوغات

أزار وماتيتش نجحا في المرور ثلاثة مرات من لاعبي سيتي، ويليان راوغ مرة واحدة ناجحة أما صلاح فقد فشل في محاولات المرور من المنافس طوال 45 دقيقة.

- التمرير

14 تمريرة لمحمد صلاح بنسبة 86 % صحيحة، صنع عرضيتين ويأتي في المرتبة الثالثة خلف أزار وإيفانوفيتش في صناعة العرضيات ولكن لم تكن أي واحدة منهم ناجحة.

تمريتان طويلتان منهم واحدة سليمة من محمد صلاح.

ويحتل صلاح المرتبة الخامسة في نسبة التمرير السليم، التي يتصدرها أوبي ميكيل بنسبة 94 %، ثم ويليان 88 % وجاري كاهيل 87%، ونيمانيا ماتيتش 87%.. أمام أزار فنسبة تمريراته السليمة أمام سيتي كانت 71%.

نسبة التمريرات الصحيحة لتشيلسي أمام سيتي 80%.

- الأخطاء

ارتكب محمد صلاح خطأين، ولم يحصل على أي خطأ .. هذا من إجمالي 17 خطأ ارتكبه لاعبي تشيلسي ضد مانشيسر سيتي.