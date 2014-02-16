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الإداري يحيل إسقاط الجنسية المصرية عن شرابي والقرضاوي وقنديل للمفوضين

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الإداري يحيل إسقاط الجنسية المصرية عن شرابي والقرضاوي وقنديل للمفوضين الإداري يحيل إسقاط الجنسية المصرية عن شرابي والقرضاوي وقنديل للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد إحالة الدعاوي القضائية المقامة من سمير صبري وعدد من المحامين والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات الإخوان الهاربين لدولة قطر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
> يذكر أن مجموع هذه الدعاوي أمام محكمة القضاء الإدارى وصل إلى 9 دعاوي قضائية طالبت باسقاط جنسية الإعلامي أحمد منصور والشيخ يوسف القرضاوي والقاضي وليد شرابي والصحفي وائل قنديل إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

واستندت الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة إلى استفواء قيادات الإخوان الهاربة إلى دولة قطر بالخارج والعمل على التحريض ضد لصالح تنظيم الإخوان الدولي .

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