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القبض على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لزوجها المحبوس بأسيوط‎

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القبض على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لزوجها المحبوس بأسيوط‎ القبض على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لزوجها المحبوس بأسيوط‎

أرشيفية

ألقى فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط القبض على سيدة حاولت تهريب حبوب مخدرة داخل أحد الزيارات الخاصة بزوجها المحبوس إحتياطيا فى قضية خطف وقتل .

كان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد تمكن قوات القسم خلال قيامهم بأعمال تفتيش وفحص الزيارات للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً بحجز القسم حضرت  ش. ع. ر -سن 32- دبلوم ومقيمة السادات ـ دائرة القسم .. لزيارة زوجها س. ص. س المحكوم عليه والمحبوس على ذمة قضية خطف ، قتل  .. وأثناء تفتيش الزيارة عثر بحوزتها على 6 أنبولات بداخل كل منها 10 أقراص لعقار التامول المخدر .

بمواجهة المذكورة بما أسفر عنه الضبط أعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لزوجها المحكوم عليه ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة .

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