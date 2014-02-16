هشام يكن: مواجهة “إيه إس دوان” اليوم صعبة

أكد هشام يكن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة إيه إس دوان ستكون صعبه نظرًا لامتلاك بطل النيجر لاعبين مميزين أصحاب مهارات، بالإضافة إلى نقص الأوكسجين، مما يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين داخل الملعب، ووفقًا لتصريحاته التى تشرها الموقع الرسمى للزمالك قال يكن، إنه بالرغم من فوز الزمالك بهدفين دون رد في مباراة الذهاب إلا أن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز في لقاء العودة المقبل من أجل التأهل لدور ال32.

وشدد يكن على أن طريقة بطل النيجر ستختلف في اللعب عن الطريقة التي أدى بها مباراة الذهاب واعتمد خلالها على التكتل الدفاعي، موضحًا أنه يثق في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية مستغلين اندفاع الفريق المنافس للهجوم.