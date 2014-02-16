مؤتمر صحفى للجهاز الفني للمنتخب الأوليمبى غدًا

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة حسام البدرى عن السماح لوسائل الإعلام بحضور المران الأول للفريق فى معسكره غدًا، وذلك بالملعب الفرعى باستاد القاهرة، والذى يسبقه جلسة مع الصحفيين فى الثالثة عصرًا.

وكان البدرى قد إختار 59 لاعبًا للإنضمام للتجمع الأول الذي يبدأ خلال الفترة من 17 الى 20 فبراير الجاري، كما قرر تقسيم اللاعبين المختارين إلي مجموعتين، تنضم المجموعة الأولي والتى تضم 35 لاعبًا للمعسكر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 17 إلى 19 يناير.

وسيتم تصفيتهم واختيار الأفضل منهم للبقاء حتي نهاية المعسكر، وينضم إليهم المجموعة الثانية التي تشمل 24 لاعبًا من يوم 19 وتستمر حتي نهاية التجمع.