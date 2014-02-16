الأهلي: إصابة متعب خفيفة.. ويخضع لاختبار طبي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إصابة عماد متعب مهاجم الفريق طفيفة وغير مقلقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الصفاقسي يوم الخميس المقبل في مباراة السوبر الإفريقي على استاد القاهرة.

وذكر مراسل FilGoal.com أن متعب تعرض للإصابة في تقسيمة مران يوم الأحد، ليغادر المران فورا.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "إصابة متعب طفيفة وغير مقلقة".

وتابع "سيخضع لاختبار طبي يوم الاثنين لتحديد موعد عودته للتدريبات".

وكان متعب قد تعرض للإصابة في مباراة الإنتاج الحربي بالأسبوع الأول من الدوري في العضلة الخلفية ليغيب على إثرها 6 أسابيع قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.

ولكن المهاجم الدولي السابق عاد لتدريبات فريقه مؤخرا، ليقترب من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.