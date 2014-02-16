أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: إصابة متعب خفيفة.. ويخضع لاختبار طبي

Google+ Print
الأهلي: إصابة متعب خفيفة.. ويخضع لاختبار طبي الأهلي: إصابة متعب خفيفة.. ويخضع لاختبار طبي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إصابة عماد متعب مهاجم الفريق طفيفة وغير مقلقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الصفاقسي يوم الخميس المقبل في مباراة السوبر الإفريقي على استاد القاهرة.

وذكر مراسل FilGoal.com أن متعب تعرض للإصابة في تقسيمة مران يوم الأحد، ليغادر المران فورا.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "إصابة متعب طفيفة وغير مقلقة".

وتابع "سيخضع لاختبار طبي يوم الاثنين لتحديد موعد عودته للتدريبات".

وكان متعب قد تعرض للإصابة في مباراة الإنتاج الحربي بالأسبوع الأول من الدوري في العضلة الخلفية ليغيب على إثرها 6 أسابيع قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.

ولكن المهاجم الدولي السابق عاد لتدريبات فريقه مؤخرا، ليقترب من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع