لمسات ملكيّة في شقة Mariah Carey

تكسو الفخامة شقة Mariah Carey الواقعة في مدينة "نيويورك" الأمريكية، والمصمّمة من قبل المبدع Mario Buatta، حيث للبذخ والرفاهية حضور بارز في جميع الزوايا المكلّلة بالأناقة...

لدى الدخول من الباب الرئيس، ينتاب الزائر شعور بالدفء والحميميّة ، حيث يخال نفسه للحظات كأنّه يجول في أحد الأجنحة الملكية.

تتمتّع النجمة بذوق رفيع، وفق ما يُظهر اختيارها قطع الأثاث وتوزيعها بطريقة مدروسة:ففي الصالون، تبرز أريكة القماش التي تمتدّ على شكل زاوية، وتنتشر "الاكسسوارات" على الطاولات الجانبيّة وفوق تلك التي تتوسّط الجلسة النابضة حميميّة، بفضل أضواءٍ تنثرها "الأباجورات" والشمعدانات ووحدات الإنارة الجانبية المثبتة إلى الجدران.

وقد خصّصت غرفة المعيشة لمشاهدة الأفلام السينمائية، حيث تجتمع المالكة بأصدقائها، فيجلسون على الأرائك الضخمة المريحة التي تلتفّ حول شاشة التلفاز العملاقة.

وتتوزّع الشتول في أحد الممرّات التي تضمّ طاولة ذات سطح من الزجاج، وتتخذ شكل جذع شجرة، وتحمل التحف، تحت ثريا تتدلّى من السقف.

وفي سرير مكسو بالقماش والحرير، تنام المالكة، يغمرها الدفء الذي ينشره موقد في كافة أرجاء الغرفة، والذي تحيط به الرفوف المثبتة إلى الجدار تزيّنها إطارات الصور الأنيقة.

وفي المنزل، ثمّة مساحة خصّصتها المغنيّة لتكون غرفة لملابسها، وقسّمت إلى أجزاء عدة، تزدحم دواخلها بأجمل الفساتين.

وفي غرفة طفلَي النجمة الهوليوودية، ثمة تزاوج بين الأخضر والأبيض ليُشكلا خلفية للألعاب التي تزيّن المكان، إلى جانب باقات الزهر المنتشرة على الطاولات.

ولم تقتصر غرفة الطعام على طاولة مستطيلة، مثلما هو المتعارف، بل قسّمت إلى طاولات دائريّة عدة مغطاة بشراشف حرير، تزيّنها أواني الكريستال والنباتات، وتحوطها مقاعد القماش اللافتة.

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