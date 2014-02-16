العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة في مطار دالاس بولاية فرجينيا

قال مسؤولون أمريكيون، الأحد، إنه تم العثور على جثة رجل، السبت، في تجويف عجلة طائرة تابعة لشركة خطوط جنوب أفريقيا الجوية في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن، ويسعى المحققون لتحديد متى وكيف توفي هذا الرجل.

وقال بيان صادر عن هيئة مطارات العاصمة واشنطن، إن طاقمًا أرضيًا عهد له بالطائرة وهي من طراز إير باص أيه340 عثر على الجثة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، كريستوفر باولينو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن «الطائرة وصلت إلى دالاس في فرجينيا، صباح الخميس، قادمة من جوهانسبرج بعد توقف في دكار بالسنغال».

وقالت الهيئة إن «الطائرة كانت متوقفة في منطقة توقف نائية في المطار وذهبت شرطة المطار وفرق الحريق والإنقاذ إلى الموقع إلى جانب ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي وضباط من وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية».

وقالت سلطة المطار إن مكتب إخصائي الطب الشرعي في مقاطعة فيرفاكس تسلم الجثة.

ولم يؤدِ هذا الاكتشاف إلى تغيير عمليات لمباني الركاب أو المدارج في مطار دالاس الذي يعد بوابة طيران دولية كبرى في شمال فرجينيا.