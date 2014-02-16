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«ميركل» و«هولاند» يبحثان إنشاء شبكة اتصالات أوروبية لتفادي التجسس

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أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في رسالتها الأسبوعية إلى الشعب الألماني أنها ستثير خلال محادثاتها مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الأربعاء المقبل، خلال زيارتها فرنسا، إنشاء اتصالات إلكترونية أوروبية تتفادى مرور رسائل البريد الإلكتروني وبيانات أخرى عبر الولايات المتحدة.

وأكدت «ميركل» في كلمتها، طبقا لقناة «روسيا اليوم»، على ضرورة حماية البيانات في أوروبا بعد أن سرب إدوارد سنودن معلومات حول قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتجسس على الاتصالات الإلكترونية على نطاق واسع، مما أثار قلقًا بالغًا في أوروبا.

وانتقدت «ميركل» الوضع القائم حاليًا والذي تتمكن فيه شركات مثل «فيس بوك» و«جوجل» من إقامة مقارها في بلدان لا تفرض شروطا مشددة على موضوع حماية المعلومات فيما تمارس نشاطها في بلدان تفرض مثل هذه الشروط.

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