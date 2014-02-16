ثلث إنتاج الهيروين الأفغاني يتم تصديره إلى روسيا

قال مبعوث الرئاسة الروسية إلى أفغانستان، ضمير قبولوف، إن ثلث إنتاج أفغانستان من الهيروين يدخل روسيا.

ونسبت «وكالة أنباء نوفوستي» الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى «قبولوف»، قوله «إن مخدر الهيروين إما يتم بيعه داخل روسيا أو تكون موسكو طريقًا يمر من خلاله إلى بلد آخر في أوروبا».

وأضاف مبعوث الكرملين أن القوات الأمريكية المنتشرة في الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى في إطار قوة المعاونة الأمنية الدولية لا تبذل جهدًا كافيًا لمكافحة تجارة المخدرات هناك وهو اتهام وجهته موسكو إلى واشنطن مرارًا.

وأضاف: «الأمريكيون يختلقون الأعذار ويقولون إن هذه المهام (مهام مكافحة المخدرات) ليست مدرجة ضمن مسؤوليات الأمم المتحدة، لكنهم يتصرفون بشكل مختلف في كولومبيا طالما أن الكوكايين الكولومبي سيصل إلى الولايات المتحدة، بينما لا يصل السوق السوداء في واشنطن، إلا 4 أو 5 % من الهيروين الأفغاني».

وأردف «قبولوف» أن «حجم إنتاج الهيروين في أفغانستان ارتفع عدة مرات على مدار العقود الماضية وهو ما يعزز تصريحات هيئة مكافحة المخدرات الروسية التي قالت إن إنتاج الهيروين في أفغانستان ارتفع أربعة أضعاف».

كان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد ذكر أن أفغانستان الدولة الحبيسة هي أكبر منتج للأفيون في العالم، وتجلب تجارة المخدرات الأموال لكبار حركة «طالبان» وتكسبهم ملايين الدولارات كل عام، ويموت نحو30 ألف روسي كل عام جراء تعاطي الهيروين، وفقًا لإحصاءات رسمية.