زعيم بوكو حرام يهدد باستهداف الكاميرون حال استمرار هجومها على الجماعة

هددت جماعة بوكو حرام المناهضة لسياسة حكومة أبوجا دولة الكاميرون المجاورة ، بشن هجمات عليها ، إذا استمرت الحكومة الكاميرونية في شن هجومها على أعضاء الجماعة الذين يفرون من نيجيريا إلى الكاميرون.

وذكرت صحيفة “بونش” النيجيرية اليوم أن زعيم الجماعة التي تصفها الحكومة بالإرهابية أبو بكر شيكاو ، أرسل رسالة إلى رئيس الكاميرون بول بيا يحذره من الاستمرار في التعاون الأمني مع الحكومة النيجيرية ، وطالبه بوقف الهجمات على أعضاء الجماعة وإلا ستقوم الجماعة باستهداف الكاميرون.

ونوهت الصحيفة بارتفاع وتيرة فرار المواطنين النيجيريين من مناطق شمال شرق نيجيريا خلال الفترة الماضية إلى الكاميرون والنيجر وتشاد لتجنب أعمال العنف في المنطقة التي تشهد معارك عنيفة بين مسلحي الجماعة والجيش النيجيري.

وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد حذر منذ أيام قادة الجيش الذين عينهم مؤخرا ، من الفشل في القضاء على أنشطة جماعة بوكو حرام.

وطالب الرئيس خلال اجتماع مع القادة الجدد وهم قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية ، ببذل ما في وسعهم للقضاء على أنشطة الجماعة وكسب الحرب علي الإرهاب ، وقال مخاطبا القادة “لا تخيبوا ظن النيجيريين”.

وأعلن جوناثان منذ أشهر حالة الطوارئ في شمال شرق البلاد وبالتحديد في ولايات “يوبي” و “بورنو” و”ادماوا” بعد تدهور أمني في ذلك الوقت ، وأمر الجيش بالنزول إلى تلك الولايات لمطاردة أعضاء بوكو حرام وتم فرض حظر التجول ورفعه عدة مرات وقطع الاتصالات.

أ ش أ