أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

زعيم بوكو حرام يهدد باستهداف الكاميرون حال استمرار هجومها على الجماعة

Google+ Print
زعيم بوكو حرام يهدد باستهداف الكاميرون حال استمرار هجومها على الجماعة زعيم بوكو حرام يهدد باستهداف الكاميرون حال استمرار هجومها على الجماعة

ارشيفية

هددت جماعة بوكو حرام المناهضة لسياسة حكومة أبوجا دولة الكاميرون المجاورة ، بشن هجمات عليها ، إذا استمرت الكاميرونية في شن هجومها على أعضاء الجماعة الذين يفرون من نيجيريا إلى الكاميرون.

وذكرت صحيفة “بونش” النيجيرية اليوم أن زعيم الجماعة التي تصفها الحكومة بالإرهابية أبو بكر شيكاو ، أرسل رسالة إلى رئيس الكاميرون بول بيا يحذره من الاستمرار في التعاون الأمني مع الحكومة النيجيرية ، وطالبه بوقف الهجمات على أعضاء الجماعة وإلا ستقوم الجماعة باستهداف الكاميرون.

ونوهت الصحيفة بارتفاع وتيرة فرار المواطنين النيجيريين من مناطق شمال شرق نيجيريا خلال الفترة الماضية إلى الكاميرون والنيجر وتشاد لتجنب أعمال العنف في المنطقة التي تشهد معارك عنيفة بين مسلحي الجماعة والجيش النيجيري.

وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد حذر منذ أيام قادة الجيش الذين عينهم مؤخرا ، من الفشل في القضاء على أنشطة جماعة بوكو حرام.

وطالب الرئيس خلال اجتماع مع القادة الجدد وهم قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية ، ببذل ما في وسعهم للقضاء على أنشطة الجماعة وكسب الحرب علي الإرهاب ، وقال مخاطبا القادة “لا تخيبوا ظن النيجيريين”.

وأعلن جوناثان منذ أشهر حالة الطوارئ في شمال شرق البلاد وبالتحديد في ولايات “يوبي” و “بورنو” و”ادماوا” بعد تدهور أمني في ذلك الوقت ، وأمر الجيش بالنزول إلى تلك الولايات لمطاردة أعضاء بوكو حرام وتم فرض حظر التجول ورفعه عدة مرات وقطع الاتصالات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا