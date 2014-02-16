النيابة تعاين موقع انفجار شقة الحي العاشر بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار عمرو شعبان لمعاينة موقع انفجار عبوة بدائية الصنع داخل احدى الشقق بعمارات الجيزة بجوار سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة نصر ، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة وأمرت النيابة بإرسال المواد التى عثر عليها بموقع الانفجار إلى المعمل الجنائى لتحليلها .

ومن المقرر أن تنتقل النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى المصابين .

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغاً بسماع دوى انفجار بإحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بالحى العاشر دائرة القسم، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة ، حيث أسفر انفجار العبوة عن إصابة 5 أشخاص باصابات وجروح متفرقة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .