الرئيس التركي يصادق على تعيين ونقل 16 محافظًا

صادق الرئيس التركي عبد الله جول على مرسوم حكومي يقضي بنقل ثمانية محافظين وسحب ستة آخرين من مناصبهم إلى ديوان وزارة الداخلية ونشرت الجريدة الرسمية القرار صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة “حرييت” اليوم أن موجة التعيينات والتنقلات في مواقع المحافظين لا تزال مستمرة على غرار الموجة المتواصلة في صفوف قوات الشرطة ومديري الأمن على خلفية فضيحة الفساد والرشاوي التي هزت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي ، وهي خطوات من قبل الحكومة لتصفية أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن داخل الدولة.

أ ش أ