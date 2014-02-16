الزمالك في ضيافة دوان بطل النيجر اليوم في إياب الدور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا

يلتقي في الرابعة من عصر اليوم فريق كرة القدم بنادي الزمالك مع فريق إف سي دوان بطل النيجر في إياب الدور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين لمحمد ابراهيم ومؤمن زكريا.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو تحرك الفريق إلى ملعب “سيني كونتشي” الذي يستضيف مباراة أيه أس دوان بطل النيجر في الثانية والربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة في إياب دور ال64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويبعد ملعب المباراة عن الفندق حوالي 20 دقيقة ، وفضل الجهاز الفني التحرك مبكرًا للملعب حتى يؤدي الفريق عمليات الإحماء قبل بدء المباراة .