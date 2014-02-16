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المكاتب التنفيذية لحركة “تمرد” بالمنيا تؤكد تمسكها بدعم السيسي

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المكاتب التنفيذية لحركة “تمرد” بالمنيا تؤكد تمسكها بدعم السيسي المكاتب التنفيذية لحركة “تمرد” بالمنيا تؤكد تمسكها بدعم السيسي

اجتماع المكاتب التنفيذية لحركة تمرد المنيا

عقدت حملة تمرد المنيا اجتماع موسع بحضور أعضاء المكاتب التنفيذية علي مستوى جميع مراكز المحافظة.

تطرق الاجتماع الي عدة نقاط منها الجدل الذي حدث خلال الفترة السابقة حول موقف “حسن شاهين” و”محمد عبد العزيز” أعضاء اللجنة المركزية لتمرد ودعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي ، واتفق أعضاء المكاتب التنفيذية بالمنيا علي التأكيد والتمسك بموقف حركة تمرد ودعم المشير عبد الفتاح في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية .

كما اتفق الأعضاء علي ضرورة السعي وراء نبض الشارع المصري وأن الشعب كان له الفضل في نجاح الحركة وانها ستظل تعمل علي تحقيق مطالب الجماهير.

كما قررت الحركة فتح باب التطوع لتلقي طلبات الراغبين في دعم المشير السيسي رئيسا للجمهورية وانها ستستقبل الطلبات من خلال مكاتبها في جميع المراكز ، بالإضافة إلى ضرورة السعي لحل المشاكل التي يعاني منها أهالي المحافظة بمختلف مراكزها.

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