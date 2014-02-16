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مواطن: الرئاسة تجاهلت شكواي حول تورط قيادي إخواني في إصابة زوجتي بحادث سير

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مواطن: الرئاسة تجاهلت شكواي حول تورط قيادي إخواني في إصابة زوجتي بحادث سير مواطن: الرئاسة تجاهلت شكواي حول تورط قيادي إخواني في إصابة زوجتي بحادث سير

أرشيفية

تقدمَ المواطن ،رجب عبد الفتاح عبد السلام ، بطلب لرئيس الجمهورية عدلي منصور، لحل أزمة زوجته واسترداد حقها ، وذلك بعد أن أغلقت جميع المؤسسات الباب في وجهه وعدم التمكن من أخذ حقوقها بشكل قانوني .

ترجع تفاصيل الحادثة في 8/9/2011 ، عندما تعرضت ،إنعام السيد يسف ، لحادث سير أليم  أمام مستشفيي السمع والكلام بإمبابة من قبل سيدة يُعتقد أنها زوجة أحد القيادات الإخوانية ، فتم تلفيق الواقعة لسايس جراج  .

عرض “القيادي” مبلغ  مالي علي زوج المجني عليها ، وعندما رفض الزوج إضطر أن يضاعف المبلغ حتي أنه قال له ” دع القضاء يُرد لك حقك”.

وبعد فترة من الزمن اكتشف “رجب” تواطؤ المحامي الخاص به مع الجناة حيث كان  يخبره بمواعيد جلسات وهمية ، فاكتشف في النهاية أن كل ذلك كان خداع.

يُذكر أن حالة الزوجة أصبحت غاية في التدهور ، بعد أن أنتج عن الحادث إصابات بالغة بالحوض وتهتك في المفصل فوق الفخذ اليسري مع كسور مضاعفة بنفس الساق ، وفقدان في الذاكرة ، أجرت :إنعام” في هذه الأثناء ، 6 عمليات جراحية كبري منها تركيب مسمار وشريحتين لتثبيت الحوض  ، وعلي الرغم من هذا لم تنجح إحدي العمليات بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم مما إقتضي خلع المفصل مرة أخري.

في وقت سابق ، تقدم “رجب” بشكوي لكل من وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ، فردت وزارة الدفاع بطلب إفادة رسمية بوجود شكوى من عدمه ، بينما التزمت الرئاسة الصمت.

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