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نوة “الشمس الصغيرة” تغلق بوغاز الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي

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نوة “الشمس الصغيرة” تغلق بوغاز الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي نوة “الشمس الصغيرة” تغلق بوغاز الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي

صورة أرشيفية

قررت سلطات ميناء الإسكندرية ،صباح اليوم الأحد، استمرار إغلاق بوغاز الإسكندرية أمام حركة الملاحة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وقال اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تقرر استمرار إغلاق البوغاز نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، وذلك حرصاً علي عدم إصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى تتعرض ، منذ مساء أول أمس ، لموجة من الطقس السيىء يصاحبها هطول للأمطار الغزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة، بالتزامن مع بدء نوة “الشمس الصغيرة”،والتى من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وسقوط أمطار .

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